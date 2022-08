Ritorna “I Like Sannio”: tappa a Castelfranco in Miscano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelfranco in Miscano (Bn) – Continua il tour ad opera del Coordinamento dei Forum Giovani della Provincia di Benevento alla scoperta di nuovi centri e paesaggi. La quarta tappa di “I Like Sannio” vedrà protagonista il comune di Castelfranco in Miscano, venerdì 5 Agosto. Il Forum dei Giovani locale guiderà i visitatori attraverso il centro storico e alla caratteristica cappella di San Lorenzo, per passare poi alla visita di una fattoria didattica presente sul territorio che mostrerà il procedimento di realizzazione di una specialità del nostro territorio: il caciocavallo, che potrà essere degustato durante un aperitivo al tramonto. L’appuntamento è alle 15.00 presso la Biblioteca Comunale, in via Fontana Vecchia. È possibile iscriversi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin(Bn) – Continua il tour ad opera del Coordinamento dei Forum Giovani della Provincia di Benevento alla scoperta di nuovi centri e paesaggi. La quartadi “I” vedrà protagonista il comune diin, venerdì 5 Agosto. Il Forum dei Giovani locale guiderà i visitatori attraverso il centro storico e alla caratteristica cappella di San Lorenzo, per passare poi alla visita di una fattoria didattica presente sul territorio che mostrerà il procedimento di realizzazione di una specialità del nostro territorio: il caciocavallo, che potrà essere degustato durante un aperitivo al tramonto. L’appuntamento è alle 15.00 presso la Biblioteca Comunale, in via Fontana Vecchia. È possibile iscriversi ...

