Risentimento muscolare al polpaccio sinistro per Politano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Infortunio per Politano contro il Girona a pochi giorni dall'inizio del campionato. Matteo Politano era partito titolare contro il Girona, ma all 20' del primo tempo ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro ed è stato costretto ad uscire dal campo, lasciando il posto a Kvaratskhelia, partito dalla panchina. Un problema in più per Luciano Spalletti, in vista dell'inizio del campionato di Serie A lunedì 15 agosto, al Bentegodi contro il Verona. Dalle notizie che arrivano da Castel di Sangro, l'infortunio non sembra grave. Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Infortunio percontro il Girona a pochi giorni dall'inizio del campionato. Matteoera partito titolare contro il Girona, ma all 20' del primo tempo ha accusato un problemaaled è stato costretto ad uscire dal campo, lasciando il posto a Kvaratskhelia, partito dalla panchina. Un problema in più per Luciano Spalletti, in vista dell'inizio del campionato di Serie A lunedì 15 agosto, al Bentegodi contro il Verona. Dalle notizie che arrivano da Castel di Sangro, l'infortunio non sembra grave.

