Ponte sullo Stretto, per soli 6 voti bocciato l'odg Siracusano. Drago (FdI): «Sinistra irresponsabile» (Di mercoledì 3 agosto 2022) L'Aula della Camera dei deputati ha bocciato, per soli sei voti, un ordine del giorno presentato al decreto Infrastrutture, dal deputato di Forza Italia Matilde Siracusano. L'ordine del giorno, come spiega all'Italpress la parlamentare azzurra, «chiedeva al governo di rivedere la decisione assunta in merito alla realizzazione di un nuovo studio di fattibilità per il Ponte sullo Stretto di Messina. Durante il mio intervento ho voluto spiegare la ratio della mia proposta. È davvero assurdo, infatti, che l'esecutivo e il ministro Giovannini abbiano deciso di appaltare un nuovo studio per un Ponte a più campate – ipotesi già respinta diverse volte nel recente passato – impiegando tra l'altro circa 50 milioni di euro di risorse pubbliche per questo lavoro.

borghi_claudio : Qui alla Camera ultimo giorno di scuola. C'era l'accordo di chiudere tutti i decreti aperti senza modifiche e ciao.… - ale_villarosa : Surreale discussione in aula sul Ponte sullo Stretto di Messina. Guardate com'è finita... - SirDistruggere : Per fare Trapani/Catania ci vogliono 10 ore di treno, ma a ogni giro elettorale c’è qualche beota che lancia il pon… - Eli_0281 : RT @SirDistruggere: Per fare Trapani/Catania ci vogliono 10 ore di treno, ma a ogni giro elettorale c’è qualche beota che lancia il ponte s… - tabarro63 : RT @SirDistruggere: Per fare Trapani/Catania ci vogliono 10 ore di treno, ma a ogni giro elettorale c’è qualche beota che lancia il ponte s… -