LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Petrolio: poco mosso in attesa Opec+, Brent a 100,5 dlr: Wti stabile a 94,4 dollari al barile - fisco24_info : Petrolio: poco mosso in attesa Opec+, Brent a 100,5 dlr: Wti stabile a 94,4 dollari al barile - GradCarre : RT @ester8159: Incomprensibile, l'uomo, che di sapiens ha gran poco, mette a rischio il Parco di Virunga (sito protetto Unesco) dove vive i… - Lucia05149332 : RT @ester8159: Incomprensibile, l'uomo, che di sapiens ha gran poco, mette a rischio il Parco di Virunga (sito protetto Unesco) dove vive i… - nonnachicca58 : RT @ester8159: Incomprensibile, l'uomo, che di sapiens ha gran poco, mette a rischio il Parco di Virunga (sito protetto Unesco) dove vive i… -

Agenzia ANSA

Le quotazioni delsonomosse questa mattina in attesa del vertice dei Paesi Opec+, dal quale non sono attese grandi novità sui livelli di produzione. Il Wti americano con consegna a settembre segna una ...Ci aveva visto giusto: di lì ail potere quarantennale del colonnello Gheddafi sarebbe imploso. Bengdara oggi è diventato il nuovo presidente della National oil corporation libica (Noc), l'unico ... Petrolio: poco mosso in attesa Opec+, Brent a 100,5 dlr - Economia ROMA, 03 AGO - Le quotazioni del petrolio sono poco mosse questa mattina in attesa del vertice dei Paesi Opec+, dal quale non sono attese grandi novità sui livelli di produzione. Il Wti americano con ...Futures di Wall Street in rialzo frazionale: restano le tensioni tra Cina e Usa a causa di Taiwan. Pelosi: siamo sostenitori dello status quo. Secondo Bloomberg, è più probabile che l'Opec+ mantenga l ...