Ora il «partito di Bibbiano» pretende le scuse. Di Maio rischia di non candidarsi neppure nel Pd (Di mercoledì 3 agosto 2022) I guai – recita un vecchio adagio – non vengono mai da soli. Lo sta imparando a proprie spese anche Luigi Di Maio, passato nel giro di una settimana da fondatore di un gruppo di oltre 60 parlamentari a mendicante in cerca di un collegio elettorale da strappare. In pochi giorni gli è caduto il mondo addosso: le dimissioni di Mario Draghi, l'avvitarsi della crisi, il precipizio delle elezioni anticipate e, infine, l'intesa Letta-Calenda che ha scavato un fosso sotto i piedi di Di Maio e dei dimaiani. Nessuno di loro correrà in un collegio uninominale. Uno strapuntino lo strapperà solo Giggino, ospite delle liste del Pd. Ironia della sorte, dal Nazareno glielo hanno comunicato all'indomani della presentazione in pompa magna del simbolo del nuovo partito, con l'ape e il cognome Di Maio nel logo. Il segrerio locale dei ...

