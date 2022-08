Nei Balcani la guerra delle targhe è lo sfogo delle ostilità sospese (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il periodico riattizzarsi della guerra delle targhe in Kosovo per ora si limita al rituale riproporsi di blocchi stradali alla frontiera da parte dei serbi che vivono nella parte settentrionale del paese, a scontri con la polizia e a dichiarazioni incendiarie provenienti da Belgrado nonché da Mosca, che nello spargere zizzania nei Balcani è specialista da decenni. Ma questa volta, con il conflitto in Ucraina all’orizzonte, evoca scenari più foschi. Perché se il motivo del contendere risiede nelle regole di immatricolazione dei veicoli, la radice del problema riguarda lo status del Kosovo, che da anni è donetskianamente (o luganskianamente) congelato in uno stadio ibrido e irrisolto. Di fatto, il paese Balcanico è indipendente ma questa sua indipendenza non è riconosciuta né dalla ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il periodico riattizzarsi dellain Kosovo per ora si limita al rituale riproporsi di blocchi stradali alla frontiera da parte dei serbi che vivono nella parte settentrionale del paese, a scontri con la polizia e a dichiarazioni incendiarie provenienti da Belgrado nonché da Mosca, che nello spargere zizzania neiè specialista da decenni. Ma questa volta, con il conflitto in Ucraina all’orizzonte, evoca scenari più foschi. Perché se il motivo del contendere risiede nelle regole di immatricolazione dei veicoli, la radice del problema riguarda lo status del Kosovo, che da anni è donetskianamente (o luganskianamente) congelato in uno stadio ibrido e irrisolto. Di fatto, il paeseco è indipendente ma questa sua indipendenza non è riconosciuta né dalla ...

