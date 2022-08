Napoli: Zielinski tra azzurro, West Ham e Lazio. Tutto sul futuro del polacco (Di mercoledì 3 agosto 2022) Questa sessione di mercato è molto particolare per il Napoli. Rispetto agli anni passati ci sono stati un bel po' di innesti. Ben... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 3 agosto 2022) Questa sessione di mercato è molto particolare per il. Rispetto agli anni passati ci sono stati un bel po' di innesti. Ben...

AlfredoPedulla : #Napoli: primi contatti con il #Tottenham per #LoCelso (che piace anche alla #Fiorentina). #Barak, almeno oggi, ins… - AlfredoPedulla : #Zielinski, il #WestHam ha offerto 25 milioni più bonus, il #Napoli ne vuole 35 più bonus per arrivare a 40 - sportmediaset : Napoli, l'uscita di Zielinski apparecchia per il doppio colpo Szoboszlai-Raspadori #Napoli #Zielinski #Raspadori… - LALAZIOMIA : Napoli: Zielinski tra azzurro, West Ham e Lazio. Tutto sul futuro del polacco - cmdotcom : #Napoli, #Zielinski tra azzurro, #WestHam e #Lazio: tutto sul futuro del polacco [di @giovanniannun] -