Napoli, Koulibaly replica a De Laurentiis: “Serve rispetto, non si parla così delle Nazionali africane” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che aveva minacciato di non acquistare più calciatori africani per via della Coppa d’Africa. Una delle risposte è arrivata da parte di Kalidou Koulibaly, da poco passato al Chelsea, che ha detto: “Credo che la cosa fondamentale sia il rispetto per tutti. Noi calciatori rappresentiamo il club ma anche la nostra Nazionale e, in quanto capitano del Senegal, non trovo corretto parlarne in questo modo. Allestire una rosa senza africani è un suo diritto, ma sono convinto che a Napoli molti la pensino diversamente“. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Aurelio De, presidente del, che aveva minacciato di non acquistare più calciatori africani per via della Coppa d’Africa. Unarisposte è arrivata da parte di Kalidou, da poco passato al Chelsea, che ha detto: “Credo che la cosa fondamentale sia ilper tutti. Noi calciatori rappresentiamo il club ma anche la nostra Nazionale e, in quanto capitano del Senegal, non trovo correttorne in questo modo. Allestire una rosa senza africani è un suo diritto, ma sono convinto che amolti la pensino diversamente“. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. SportFace.

Gazzetta_it : Koulibaly risponde a De Laurentiis: 'Rispetto per gli africani. A #Napoli non la pensano come lui' - AlfredoPedulla : Ecco #Kim, il giorno delle visite. La prima e unica scelta del #Napoli per sostituire #Koulibaly ?@Fra__Tringali? - AlfredoPedulla : @scuffetto Beh se l’ha detto stempiated che aveva mandato koulibaly alla Juve il giorno prima del Chelsea scamacca… - acdicerbo : RT @sportface2016: #Napoli, #Koulibaly replica a #DeLaurentiis: “Serve rispetto, non si parla così delle Nazionali africane” - forzafalimentoh : RT @sportface2016: #Napoli, #Koulibaly replica a #DeLaurentiis: “Serve rispetto, non si parla così delle Nazionali africane” -