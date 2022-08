Milano, nasce BiblioExpress, la prima biblioteca automatizzata nella metropolitana (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si trova nella stazione di Porta Venezia. Per prendere in prestito i libri basta essere iscritti al sistema bibliotecario cittadino. Il servizio funziona anche di sera, nelle ore di apertura della metro Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 agosto 2022) Si trovastazione di Porta Venezia. Per prendere in prestito i libri basta essere iscritti al sistemario cittadino. Il servizio funziona anche di sera, nelle ore di apertura della metro

fabgab65 : Nasce Sansìro, il comitato per il progetto stadio a Milano: il comunicato. Finalmente c’è chi dice SI, senza paura.… - FcInterNewsit : A Milano nasce 'Sansìro', il comitato a favore del nuovo stadio di Inter e Milan: 'Progetto fondamentale' - Comunica_Media : #FoodWineTorVergata Delivery Valley, il progetto nato per creare un sistema italiano di #fooddelivery e… - MENUETTOit : #Food e #Music: Sapori in valigia: la prima voglia di cibo etnico nasce in vacanza. - Gazzetta di Milano - Pedro69280970 : ??????????Milano, nasce con una malformazione: operata durante il primo giorno di vita -