Mertens e il piccolo Ciro: il saluto a Napoli è commovente (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dries Mertens saluta Napoli con questo commovente video pubblicato sul suo profilo Instagram. L'attaccante belga, con in braccio il figlio Ciro, ...

