Loretta Rossi Stuart | “Per mio figlio niente Rems ma ping pong da Regina Coeli a Rebibbia”

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Due settimane aper stabilire che miolì non può ricevere le cure che la sua condizione psicologica richiede. Viene ricondotto nellada cui si è allontanato? No, in un inutile e pericoloso, sarà trasferito a, dove nel 2018 era partito il corto circuito che ha prodotto la sentenza della Cedu”. A dirlo all’Adnkronos, la mamma di Giacomo Seydou Sy, il ragazzo affetto da bipolarismo e arrestato nelle scorse settimane per tentata rapina a Roma. “Una sentenza a cui è seguita quella della Corte Costituzionale, a cui il governo italiano deve rispondere: decine e decine le testimonianze che sto ricevendo, di genitori che hanno situazioni simili e ...

A dirlo all'Adnkronos Loretta Rossi Stuart, la mamma di Giacomo Seydou Sy, il giovane di 28 anni che nei giorni scorsi è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina per avere provato a sottrarre un marsupio su un tram.