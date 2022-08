Lorenzo Musetti | viaggio nella vita del ragazzo e del tennista

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Anchepuò finalmente esultare. Ilitaliano ha vinto, recentemente, il torneo ATP di Amburgo sconfiggendofinalissima un lanciatissimo Carlos Alcaraz. La vittoria è stata importante per tutto il movimento tennistico italiano: adesso ilnon vuole più fermarsi e punta verso nuovo, fantastiche, sfide di una carriera che tutti sperano sia solo all’inizio delle sue gioie.: “Non ho avuto tempo di metabolizzare la vittoria su Alcaraz” Ecco qualche passaggio dell’intervista arealizzato da Il Correre della Sera: “Ho avuto poco tempo per metabolizzare: il giorno dopo la finale di Amburgo sono partito con Alcaraz per Umago su un aereo privato messoci a disposizione. ...

ItaliaTeam_it : MUSOOOOOOO! ???????? Sulla terra rossa di Amburgo Carlos Alcaraz vince il secondo set annullando 5 match point, Lorenz… - Eurosport_IT : Aspettando il ritorno di Jannik Sinner, godiamoci questo nuovo ranking ATP! Che balzo di Lorenzo Musetti ?????? ?… - Eurosport_IT : M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-O #Musetti! #HamburgOpen - TennisWorldit : Lorenzo Musetti e la finale vinta contro Carlos Alcaraz: 'É stata una liberazione': Il giovane talento italiano si… - ATPtennis2002 : RT @federtennis: Lorenzo al 2° turno di Umag! #Musetti sconfigge Bedene 6-2 3-6 6-1 e affronterà Cecchinato ?? #stayFIT | #tennis | #Croat… -

L'Italia sogna in grande allo US Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale (Matteo Berrettini, Jannik Sinner,Sonego, Fabio Fognini e). Sono infatti 19 gli italiani iscritti alle qualificazioni dell'ultimo Slam dell'anno. Tra gli azzurri che inseguono un posto nel main draw a Flushing Meadows c'è tutto il meglio ...... Zeppier conferma di avere parecchia voglia di emergere e di provare quantomeno ad avvicinarsi ai "Fantastici Tre" del movimento italiano, Jannik Sinner , Matteo Berrettini e, in ...Zeppieri: «Io, tennista per caso grazie alla scuola» (Giorgio Burreddu, Corriere dello Sport) Due anni fa stava per smettere. « Volevo farlo, sì. Fortuna che i miei genitori mi hanno fatto riflettere.L'Italia sogna in grande allo US Open. Non solo grazie ai cinque azzurri nell'entry list del tabellone principale (Matteo Berrettini, Jannik ...