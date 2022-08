LIVE Vuelta a Burgos 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 40 km dalla conclusione (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 gruppo compatto. Xabier Azparren si è completamente rialzato, dichiarando il suo obiettivo finale di questa Vuelta a Burgos 2022. Intanto gli uomini della INEOS-Grenadiers si mettono a tirare in testa al gruppo quando mancano 40 km al termine della seconda tappa. 15:56 Meno di 45 km al traguardo di Villadiego e gruppo che in un amen si porta a meno di un minuto dal fuggitivo. 15:52 Burgos-BH che prende l’iniziativa in testa al gruppo. Intanto si rialza Azparren, il cui chiaro obiettivo era quello di accumulare il maggior numero di punti possibili in chiave King of mountain. 15:48 Continua l’azione di Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi). ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:59. Xabier Azparren si è completamente rialzato, dichiarando il suo obiettivo finale di questa. Intanto gli uomini della INEOS-Grenadiers si mettono a tirare in testa alquando mancano 40 km al termine della seconda. 15:56 Meno di 45 km al traguardo di Villadiego eche in un amen si porta a meno di un minuto dal fuggitivo. 15:52-BH che prende l’iniziativa in testa al. Intanto si rialza Azparren, il cui chiaro obiettivo era quello di accumulare il maggior numero di punti possibili in chiave King of mountain. 15:48 Continua l’azione di Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi). ...

