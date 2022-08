L’alleanza Letta-Calenda e le nostalgie del Pd per i 5 Stelle Parla Giachetti

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Contra Azione e il Pd ci perde la buona politica e crea confusione negli elettori”. Roberto, esponente di Italia Viva e direttore di Radio Leopolda, esprime un giudizio che non lascia molto spazio all’immaginazione. Più che un’aperta ostilità, dalle parole del renziano trapela il rimpianto di “aver perso una grande occasione per creare un’alternativa a destra, sinistra e al grillismo”., elettoralmente l’operazioneno gioverà a nessuno dei due? Secondo me questa accozzaglia che include tutto e il suo contrario non farà altro che confondere ancora di più gli elettori, già reduci da un periodo politico in cui tutto era molto magmatico e nebuloso. Vedere assiemee Bonelli francamente mi fa sorridere. Trovare punti comuni non sarà ...