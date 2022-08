La Fiorentina aspetta Jovic: sarà titolare (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luka Jovic in vetrina, con il suo talento e la voglia matta di brillare attraverso i gol. Oggi alle 18 contro la Nazionale del Qatar i tifosi viola avranno gli occhi puntati sul nuovo attaccante che ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lukain vetrina, con il suo talento e la voglia matta di brillare attraverso i gol. Oggi alle 18 contro la Nazionale del Qatar i tifosi viola avranno gli occhi puntati sul nuovo attaccante che ...

marcoconterio : ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire… - sportli26181512 : La #Fiorentina aspetta #Jovic: sarà titolare: Finora sottotono, l’attaccante che tutta la città aspetta deve accele… - FrancisJUnder12 : @sonia_m897 Mi raccomando è un ESEMPIO La juve vorrebbe Milenkovic La Fiorentina ha individuato in X il sostituto… - Fiorentinanews : Proc. #Dragowski: 'La #Fiorentina si aspetta molti soldi dalla cessione di Bart. Volevamo andare in Inghilterra, ma… - acafaro65 : RT @marcoconterio: ?????? La #Juventus non molla Nikola Milenkovic della #Fiorentina e prepara l'offerta: prima aspetta di far partire Danie… -