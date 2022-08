Ken umano ora è Barbie: prima e dopo, com’è cambiato Rodrigo Alves (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ricordate Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il Ken umano, è la star di origini brasiliane diventata celebre per gli innumerevoli interventi di chirurgia plastica a cui si è sottoposto per trasformarsi in una bambola in carne e ossa e oggi si torna a parlare di lui. Si è rifatto praticamente tutto, dal naso alla bocca, fino ad arrivare agli addominali, ha addirittura eliminato alcune costole pur di somigliare al suo mito, operazione con cui ha rischiato di perdere la vita. Nonostante ciò, pare che non abbia alcuna intenzione di smettere con i ritocchini: ora, dopo aver dichiarato di essersi sempre sentito donna, vuole diventare una vera e propria Barbie. Sta affrontando il periodo di transizione per cambiare sesso, in maniera tale da stravolgere in maniera ancora più drastica il suo aspetto. Ken ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ricordate, meglio conosciuto come il Ken, è la star di origini brasiliane diventata celebre per gli innumerevoli interventi di chirurgia plastica a cui si è sottoposto per trasformarsi in una bambola in carne e ossa e oggi si torna a parlare di lui. Si è rifatto praticamente tutto, dal naso alla bocca, fino ad arrivare agli addominali, ha addirittura eliminato alcune costole pur di somigliare al suo mito, operazione con cui ha rischiato di perdere la vita. Nonostante ciò, pare che non abbia alcuna intenzione di smettere con i ritocchini: ora,aver dichiarato di essersi sempre sentito donna, vuole diventare una vera e propria. Sta affrontando il periodo di transizione per cambiare sesso, in maniera tale da stravolgere in maniera ancora più drastica il suo aspetto. Ken ...

Novella_2000 : L’ex Ken Umano Jessica Alves ha completato il processo di trasformazione in Barbie (FOTO) - zazoomblog : L’ex Ken Umano Jessica Alves diventata Barbie: 90 interventi chirurgici e un milione di sterline - #Umano #Jessica… - zazoomblog : Ex Ken Umano completa la sua trasformazione Jessica Alves diventa Barbie dopo 90 interventi: ecco com’è adesso -… - blogtivvu : Ex Ken Umano completa la sua trasformazione, Jessica Alves diventa Barbie dopo 90 interventi: ecco com’è adesso - ParliamoDiNews : Ken Umano, trasformazione in Barbie completa: com`è diventato (foto) #RodrigoAlves #3agosto -