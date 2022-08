Juve, Pogba salva il mondiale e non si opera (Di mercoledì 3 agosto 2022) Paul Pogba ha deciso di non operarsi per salvare la sua partecipazione al mondiale: starà fuori per 5 settimane Alla fine Paul Pogba ha deciso di non operarsi. Come riportato dalle principali testate nazionali, dopo il consulto con il professor Bertrand Cottet-Sonnery a Lione, la decisione del centrocampista della Juve è quella della terapia conservativa. Salvo ricadute, questo significa che il francese dovrebbe essere disponibile per il mondiale, mentre tornerà in bianconero non prima di 5 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Paulha deciso di nonrsi perre la sua partecipazione al: starà fuori per 5 settimane Alla fine Paulha deciso di nonrsi. Come riportato dalle principali testate nazionali, dopo il consulto con il professor Bertrand Cottet-Sonnery a Lione, la decisione del centrocampista dellaè quella della terapia conservativa. Salvo ricadute, questo significa che il francese dovrebbe essere disponibile per il, mentre tornerà in bianconero non prima di 5 settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

