Il patto Letta-Calenda? Solo fumo negli occhi. Se Conte si sveglia, ha una prateria davanti (Di mercoledì 3 agosto 2022) di Daniele Giuseppe Cannata Credo che Meloni & co., dopo l'ennesima vittoria di Pirro di Letta e Pd, non credano ancora ai propri occhi. Perché, se era già probabile una vittoria della destra, ora con l'accordo tra dem e Azione di Calenda, direi che gliela stanno consegnando in mano. Fanno finta di combatterla, peraltro con mezzi obsoleti (davvero nel 2022 li attacchiamo ancora sul fascismo?) e nel frattempo fanno di tutto per non porre un'alternativa valida e contraria anche perché, su diversi temi, si sovrappongono (lo trivelliamo allora l'Adriatico? E il rigassificatore di Piombino?). Di fatto sono stati giorni di finti tira e molla perché l'accordo tra Pd e Azione sulla spartizione degli uninominali altro non è che fumo agli occhi dei propri elettori e non capisco come questi possano essere ...

