Il mare più bello d'Italia è in Puglia: il 99% della sua costa ha un'acqua eccellente. Segue la Sardegna, ultimo l'Abruzzo: ecco la classifica completa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dal blu profondo della conca di Polignano a mare alle spiagge cristalline di Gallipoli. Dalle acque mozzafiato in cui si stagliano imponenti i faraglioni di Sant'Andrea al litorale caraibico di Porto Cesareo. È qui, in Puglia, il mare più bello d'Italia. A dirlo è l'ultimo report del monitoraggio condotto dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, la rete che coordina le varie agenzie regionali per l'ambiente presenti sul territorio nazionale. Dalle analisi condotte lungo le coste di tutta la penisola è emerso che il tacco d'Italia si conferma per il secondo anno consecutivo il migliore per qualità delle acque di balneazione, che qui sono eccellenti al 99%; seguito poi da Sardegna (97,6%) e Toscana (96%).

