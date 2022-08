Il Fulham ha firmato il portiere dell’Arsenal Bernd Leno con un contratto triennale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il portiere della nazionale tedesca Bernd Leno ha completato il suo passaggio alla promozione del Fulham dall’Arsenal dopo aver firmato un contratto triennale. I Cottagers, che hanno la possibilità di altri 12 mesi, hanno concordato un accordo del valore di 8 milioni di sterline per il 30enne, per il quale i Gunners hanno pagato circa 20 milioni di sterline quando lo hanno firmato dal Bayer Leverkusen nel giugno 2018. Leno, che ha perso il posto contro Aaron Ramsdale la scorsa stagione, ha detto a FFCtv: “È fantastico essere finalmente qui. Non vedo l’ora di entrare a far parte della squadra, di allenarmi e giocare con la squadra. “Sono sollevato che tutto sia fatto. Sono solo felice di ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 3 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ildella nazionale tedescaha completato il suo passaggio alla promozione deldall’Arsenal dopo averun. I Cottagers, che hanno la possibilità di altri 12 mesi, hanno concordato un accordo del valore di 8 milioni di sterline per il 30enne, per il quale i Gunners hanno pagato circa 20 milioni di sterline quando lo hannodal Bayer Leverkusen nel giugno 2018., che ha perso il posto contro Aaron Ramsdale la scorsa stagione, ha detto a FFCtv: “È fantastico essere finalmente qui. Non vedo l’ora di entrare a far parte della squadra, di allenarmi e giocare con la squadra. “Sono sollevato che tutto sia fatto. Sono solo felice di ...

