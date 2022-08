Il cordoglio del Presidente Strianese per la morte di Ninì Sellitti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMuore a 86 anni il senatore Michele Sellitti, detto “Ninì “. Politico, chirurgo e anche portiere della Nocerina Calcio quando era giovanissimo. “Di Nocera Inferiore, è stato senatore per il Partito Socialista Italiano nella IX, XI e XII legislatura – ricorda il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese – e per tutto il territorio dell’Agro Nocerino sarnese Ninì Sellitti era un riferimento politico importante. Mancherà a tutti noi il suo rigore intellettuale, il senso dell’istituzione che lo connotava e la passione politica con la quale ha ricoperto i tanti incarichi che lo hanno visto, tra l’altro, componente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) e della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità). In particolare è stato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMuore a 86 anni il senatore Michele, detto ““. Politico, chirurgo e anche portiere della Nocerina Calcio quando era giovanissimo. “Di Nocera Inferiore, è stato senatore per il Partito Socialista Italiano nella IX, XI e XII legislatura – ricorda ildella Provincia di Salerno Michele– e per tutto il territorio dell’Agro Nocerino sarneseera un riferimento politico importante. Mancherà a tutti noi il suo rigore intellettuale, il senso dell’istituzione che lo connotava e la passione politica con la quale ha ricoperto i tanti incarichi che lo hanno visto, tra l’altro, componente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri) e della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità). In particolare è stato ...

