Highlights Inter-Pergolettese 8-0 | amichevole precampionato 2022 VIDEO

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Vittoria ampia e convincente per l’che, nell’contro la, ha asfaltato gli avversari per 8-0. Ecco alcune immagini del match. Le immagini dell’allenamento congiunto train esclusiva sul nostro sito #Forza(@) August 3,SportFace.

Inter : Guarda gli highlights di Inter-Pro Sesto sul nostro nuovo sito ???? - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Inter Pergolettese: tutte le info utili: Dove vedere Inter Pergolettese – C… - fainformazione : VIDEO - Super tripletta di Higuain: Inter Miami-Cincinnati 4-4 | Major League Soccer | Highlights Strepitosa tripl… - fainfosport : VIDEO - Super tripletta di Higuain: Inter Miami-Cincinnati 4-4 | Major League Soccer | Highlights Strepitosa tripl… - fcin1908it : VIDEO / Gol Inter-Lione 2-2: Lacazette, Cherki, Lukaku e Barella. Gli highlights -

Inter - News Ufficiali

... più la Supercoppa Italiana tra Milan eche si disputerà il 18 gennaio 2023 a Riyad . Il 16 e ... Al centro del programma a cura di Alberto Brandi , goal,, approfondimenti, commenti dei ...... con il primo posticipo del campionato che il 29 agosto alle ore 19 vedrà l'opposta al Parma. ... Facebook, Instagram e anche su Youtube, dove verranno pubblicati glidi tutte le gare ... INTER vs LIONE 2-2 | HIGHLIGHTS Vittoria ampia e convincente per l'Inter che, nell'amichevole contro la Pergolettese, ha asfaltato gli avversari per 8-0. Ecco alcune immagini del match.Strepitosa tripletta di Gonzalo Higuain contro il Cincinnati che vale all'attaccante argentino il premio di 'MVP of the week' in MLS. Nonostante la formidabile prestazione del Pipita, però, l' Inter M ...