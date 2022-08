Giulia e Alessia | le coincidenze maledette dietro la tragedia | dettagli sconvolgenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022)a ogni morte inaspettata, ci sono delle. E così è stato anche perPisanu, le sorelle di 17 e 15 anni travolte da un treno alla stazione di Riccione. Originarie di Castenaso, Bologna, le ragazze erano inseparabili. Per loro non era la prima serata in discoteca. "Di solito - si è sfogato il padre Vittorio - le accompagnavo io a divertirsi in Riviera". Quel sabato però l'uomo non stava benissimo, così "ho detto: ma sì, per una volta andate da sole, in treno". Anche se le telecamere non hanno ripreso la, in piena estate la stazione era piena di gente. E di testimoni. Tutti raccontano che, la più grande delle due sorelle, era in piedi "come impietrita" in mezzo ai binari. "Stava in mezzo al binario, ...