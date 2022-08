Genoa | Gilardino | «Un orgoglio allenare la Primavera | ho già parlato con Blessin»

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex attaccante italianohadella sua nuova esperienza come allenatore delladelAlberto, ex attaccante italiano e campione del Mondo 2006 con l’Italia, in una intervista a Il Secolo XIX hadella sua nuova avventura sulla panchina delladel. LE PAROLE – «Sono molto felice di essere al. Per me è motivo dipoterla. Ho trovato Carlo Taldo come direttore sportivo e un ambiente che mi ha coinvolto fin dai primi momenti. Ora c’è solamente da iniziare a lavorare e sudare, dare un’identità chiara e concreta alla squadra. Ho avuto la possibilità di parlare più volte con ...

L'ex attaccante italiano ha parlato della sua nuova esperienza come allenatore della Primavera del Alberto, ex attaccante italiano e campione del Mondo 2006 con l'Italia, in una intervista a Il Secolo XIX ha parlato della sua nuova avventura sulla panchina della Primavera del. Così come la prima squadra, anche il Genoa Primavera è alla ricerca di rinforzi per centrare la promozione al primo colpo.