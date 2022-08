Fino a 75 euro in più in busta paga. Così Draghi taglia le tasse sul lavoro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel decreto Aiuti bis l'intervento per i redditi Fino a 35mila euro lordi annui. Lo sconto della benzina sarà prorogato Fino al 20 settembre, con l'impegno di arrivare a fine ottobre. Tutti i partiti (anche Lega e 5s) dicono sì Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nel decreto Aiuti bis l'intervento per i redditia 35milalordi annui. Lo sconto della benzina sarà prorogatoal 20 settembre, con l'impegno di arrivare a fine ottobre. Tutti i partiti (anche Lega e 5s) dicono sì

