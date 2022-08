Elezioni 2022, Raggi: “No a M5S tram per sconosciuti” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le regole sono fatte per essere utilizzate”. Lo dice all’Adnkronos Virginia Raggi, confermando la ‘battaglia’ che sta portando avanti in queste ore, nel comitato di garanzia M5S, per avere ‘parlamentarie’ pure, vale a dire il vincolo di residenza per i candidati, no alle pluricandidature e no ai capilista bloccati. “Il M5S non può essere preso come un tram da perfetti sconosciuti per entrare in Parlamento”, scandisce Raggi. Quanto alla regola di sei mesi per poter prendere parte alle parlamentarie -che non figura nello statuto M5S ma è stata chiesta dalla stessa Raggi- questa rischierebbe di mettere fuori gioco Alessandro Di Battista. “Alessandro, se vuole, può candidarsi. È stato iscritto e, sostanzialmente, è molto più 5 stelle di tanti che ora sono dentro -replica ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – “Le regole sono fatte per essere utilizzate”. Lo dice all’Adnkronos Virginia, confermando la ‘battaglia’ che sta portando avanti in queste ore, nel comitato di garanzia M5S, per avere ‘parlamentarie’ pure, vale a dire il vincolo di residenza per i candidati, no alle pluricandidature e no ai capilista bloccati. “Il M5S non può essere preso come unda perfettiper entrare in Parlamento”, scandisce. Quanto alla regola di sei mesi per poter prendere parte alle parlamentarie -che non figura nello statuto M5S ma è stata chiesta dalla stessa- questa rischierebbe di mettere fuori gioco Alessandro Di Battista. “Alessandro, se vuole, può candidarsi. È stato iscritto e, sostanzialmente, è molto più 5 stelle di tanti che ora sono dentro -replica ...

