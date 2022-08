“È lei, è Tiziana”. Trovata la 47enne, ecco cosa faceva agli uomini. La scoperta choc (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chi è Tiziana Morandi, la truffatrice di uomini. Le sue vittime erano di tutte le età: dai 27 agli 84 anni. uomini affascinati dalla donna e caduti nella sua trappola: drogati, derubati e abbandonati. Le vittime hanno raccontato ai militari che la sensazioni era di essere ubriachi ma la realtà è che erano stati drogati e abbandonati nel mezzo della strada. Tiziana Morandi non faceva niente per nascondersi. Si presentava con il suo nome, chattava con gli uomini adescati sul web e li convinceva a venire a casa sua a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Poi lì metteva in atto il piano diabolico. Chi è Tiziana Morandi, la mantide della Brianza che truffava gli uomini Tiziana Morandi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Chi èMorandi, la truffatrice di. Le sue vittime erano di tutte le età: dai 2784 anni.affascinati dalla donna e caduti nella sua trappola: drogati, derubati e abbandonati. Le vittime hanno raccontato ai militari che la sensazioni era di essere ubriachi ma la realtà è che erano stati drogati e abbandonati nel mezzo della strada.Morandi nonniente per nascondersi. Si presentava con il suo nome, chattava con gliadescati sul web e li convinceva a venire a casa sua a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. Poi lì metteva in atto il piano diabolico. Chi èMorandi, la mantide della Brianza che truffava gliMorandi, ...

delfinobalotel1 : RT @milfitaliane4: Tiziana 50 anni di Asti, dopo 3 matrimoni è finalmente libera e vuole solo rapporti occasionali Retwitta se vorresti e… - tiziana_grasso : RT @AStramezzi: Non so chi abbia visto ZonaBianca Imperdibile Bassetti che dice a KlausDavid: Lei stia zitto, talebano A parte ciò Mediase… - tiziana_oggiano : RT @mrs_albinati: Questa scena in cui prima lei rifiuta e poi balla con lui palesemente ispirata a orgoglio e pregiudizio ?? #LaDamaVelata h… - ccontini64 : RT @milfitaliane4: Tiziana 50 anni di Asti, dopo 3 matrimoni è finalmente libera e vuole solo rapporti occasionali Retwitta se vorresti e… - giulio80400059 : RT @milfitaliane4: Tiziana 50 anni di Asti, dopo 3 matrimoni è finalmente libera e vuole solo rapporti occasionali Retwitta se vorresti e… -