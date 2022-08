Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2022: istruzioni Inps (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 24 giugno scorso la Commissione europea ha esteso l’operatività dello sgravio contributivo denominato Decontribuzione Sud sino al prossimo 31 dicembre. L’autorizzazione UE, arrivata con Decisione C(2022) 4499 final, ha garantito alle aziende di poter fruire dell’agevolazione che, altrimenti, si sarebbe arrestata al 30 giugno 2022. Prevista in origine dal cosiddetto “Decreto Agosto” (D.L. numero 104/2020) dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e successivamente prorogata dalla Manovra 2021 (Legge numero 178/2020) fino al 31 dicembre 2029, Decontribuzione Sud ha avuto inizialmente come obiettivo quello di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia COVID-19, in aree caratterizzate da una grave situazione di disagio ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 24 giugno scorso la Commissione europea ha esteso l’operatività dello sgravio contributivo denominatoSud sino al prossimo 31. L’autorizzazione UE, arrivata con Decisione C() 4499 final, ha garantito alle aziende di poter fruire dell’agevolazione che, altrimenti, si sarebbe arrestata al 30 giugno. Prevista in origine dal cosiddetto “Decreto Agosto” (D.L. numero 104/2020) dal 1° ottobre 2020 al 312020 e successivamente prorogata dalla Manovra 2021 (Legge numero 178/2020)al 312029,Sud ha avuto inizialmente come obiettivo quello di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia COVID-19, in aree caratterizzate da una grave situazione di disagio ...

