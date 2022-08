Consulta, no a più incentivi per assunzioni residenti Fvg (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Corte costituzionale ha cassato la legge regionale che prevedeva maggiori contributi per l'assunzione e la stabilizzazione dei lavoratori domiciliati da più tempo in Fvg. La Corte, con la sentenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Corte costituzionale ha cassato la legge regionale che prevedeva maggiori contributi per l'assunzione e la stabilizzazione dei lavoratori domiciliati da più tempo in Fvg. La Corte, con la sentenza ...

