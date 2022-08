Canoa velocità, Mondiali 2022: argento di Alessio Bedin nella paracanoa! (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, mercoledì 3 agosto, i Mondiali senior 2022 di Canoa velocità e paraCanoa: ad Halifax, in Canada, nella sessione pomeridiana della prima giornata, spazio per la Canoa velocità alle batterie di specialità olimpiche e non, e per la paraCanoa alle semifinali delle specialità paralimpiche ed alle finali di quelle non paralimpiche. Canoa VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1 500 femminile Irene Burgo passa agevolmente in semifinale grazie al quinto posto nella terza serie in 1:59.94. Non c’erano in palio pass diretti per la finale, così come nel K1 1000 maschile, con Samuele Burgo che passa in semifinale col quinto posto nella seconda batteria in 3:52.87. SPECIALITA’ ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sono proseguiti oggi, mercoledì 3 agosto, iseniordie para: ad Halifax, in Canada,sessione pomeridiana della prima giornata, spazio per laalle batterie di specialità olimpiche e non, e per la paraalle semifinali delle specialità paralimpiche ed alle finali di quelle non paralimpiche.VELOCITA’ SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel K1 500 femminile Irene Burgo passa agevolmente in semifinale grazie al quinto postoterza serie in 1:59.94. Non c’erano in palio pass diretti per la finale, così come nel K1 1000 maschile, con Samuele Burgo che passa in semifinale col quinto postoseconda batteria in 3:52.87. SPECIALITA’ ...

