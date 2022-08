Ascolti TV | dati Auditel di ieri | martedì 2 agosto 2022

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Amore alle Fiji ha totalizzato in media 1881 spettatori (12.92% di share). Il film Ma cosa ci dice il cervello su Canale5 ha conquistato in media 2087 spettatori (share 15.33%), mentre l’evento musicale Radio Norba Cornetto Battiti Livesu Italia1 ha realizzato 1235 spettatori (11.35%). Su Rai2 il varietà Un’ora sola vi vorrei ha portato a casa 899 spettatori (6.05%), mentre la puntata del programma di attualità Filorosso su Rai3 ne ha avuti 542 (4.45%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Controcorrente Speciale ha totalizzato 800 ...