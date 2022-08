Antichi Romani ghiotti di ostriche: scoperto allevamento del I° secolo a.C. a Venezia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – “Italiani sempre manciare” diceva il prof. Birkenmayer a Fantozzi, e non aveva tutti i torti. Tra le grandi scoperte archeologiche che la nostra terra, gradualmente, riporta in luce, molte riguardano anche l’alimentazione dei nostri avi. E’ il caso oggi di un antico allevamento di ostriche, scoperto dai ricercatori dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nei pressi di una villa degli Antichi Romani inabissata nella laguna. L’ultima scoperta arriva proprio in questo periodo di grande apprensione per la coltura dei molluschi nella laguna, a causa della siccità che attanaglia il Veneto. La Villa romana di Lio Piccolo Che gli Antichi Romani si trattassero bene è cosa risaputa, certo; ma che addirittura nel periodo tra il primo e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – “Italiani sempre manciare” diceva il prof. Birkenmayer a Fantozzi, e non aveva tutti i torti. Tra le grandi scoperte archeologiche che la nostra terra, gradualmente, riporta in luce, molte riguardano anche l’alimentazione dei nostri avi. E’ il caso oggi di un anticodidai ricercatori dell’Università Ca’ Foscari dinei pressi di una villa degliinabissata nella laguna. L’ultima scoperta arriva proprio in questo periodo di grande apprensione per la coltura dei molluschi nella laguna, a causa della siccità che attanaglia il Veneto. La Villa romana di Lio Piccolo Che glisi trattassero bene è cosa risaputa, certo; ma che addirittura nel periodo tra il primo e ...

