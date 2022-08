Strage sull'A1, schianto fra due tir e un'auto: notte di sangue sull'autostrada (Di martedì 2 agosto 2022) Incidente sull'A1 fra due tir e un'auto nel tratto autostradale tra Cassino e San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. Lo schianto sull'autostrada del Sole nella notte tra l'1 e il 2 agosto ha infatti provocato la morte di tre persone: a perdere la vita sono stati i conducenti dei mezzi. sulle cause dello scontro, ancora da accertare, sta indagando la polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione sull'incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte, lo schianto sarebbe avvenuto nel tentativo di evitare un'auto in panne. Le corsie sono rimaste chiuse fino all'alba in entrambi i sensi di marcia per rendere ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) Incidente'A1 fra due tir e un'nel trattostradale tra Cassino e San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. Lostrada del Sole nellatra l'1 e il 2 agosto ha infatti provocato la morte di tre persone: a perdere la vita sono stati i conducenti dei mezzi.e cause dello scontro, ancora da accertare, sta indagando la polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione'incidente avvenuto poco dopo la mezza, losarebbe avvenuto nel tentativo di evitare un'in panne. Le corsie sono rimaste chiuse fino all'alba in entrambi i sensi di marcia per rendere ...

GiancarloPilus1 : RT @tempoweb: Strage sull'A1, schianto fra due tir e un'auto: notte di sangue sull'autostrada #2agosto - tempoweb : Strage sull'A1, schianto fra due tir e un'auto: notte di sangue sull'autostrada #2agosto - Vale30062 : RT @oggisettimanale: Il 2 agosto 1980, una bomba uccise 85 innocenti e ne ferì oltre 200 alla Stazione di Bologna. L’esplosione fissò per s… - 1950milu : RT @Gazzettino: Strage sull'A1 a Cassino: tre morti e due feriti gravi in uno scontro tra due tir e un'auto - alcardone37 : RT @oggisettimanale: Il 2 agosto 1980, una bomba uccise 85 innocenti e ne ferì oltre 200 alla Stazione di Bologna. L’esplosione fissò per s… -