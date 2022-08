Strage di Bologna, 42 anni fa la bomba alla stazione che provocò 85 morti (Di martedì 2 agosto 2022) Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo esplode nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione del capoluogo emiliano, causando 85 vittime e 200 feriti. È la Strage più sanguinosa nella storia italiana. In via definitiva vengono condannati gli ex terroristi di estrema destra dei Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini come esecutori, e Gilberto Cavallini per concorso esterno. Nell'aprile 2022 la sentenza di primo grado nel processo sui mandanti Leggi su tg24.sky (Di martedì 2 agosto 2022) Alle 10:25 del 2 agosto 1980 una valigia piena di tritolo esplode nella sala d'aspetto di seconda classe delladel capoluogo emiliano, causando 85 vittime e 200 feriti. È lapiù sanguinosa nella storia italiana. In via definitiva vengono condannati gli ex terroristi di estrema destra dei Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini come esecutori, e Gilberto Cavallini per concorso esterno. Nell'aprile 2022 la sentenza di primo grado nel processo sui mandanti

TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - malcom_une : RT @PippiCalz: #2agosto1980 Sono le 10:25 Un ordigno contenuto in una valigia abbandonata viene fatto esplodere nella sala d'aspetto della… - scardua_antonio : 2 agosto 1980 strage alla stazione di Bologna per non dimenticarehttps://twitter.com/scardua_antonio?t=8vehanFV52yVf2yCz2PCmw&s=09 - otobriski : RT @AndreaMarano11: 2 Agosto 1980. La strage fascista alla stazione di Bologna. 'E c'è chi li difende'. #Pertini lo disse allora e possiam… - maresca_franco : RT @debora_ergas: #2agosto1980 #Bologna, stazione centrale, h.10,25 85 vittime La strage -