Serena e i 5 che hanno vinto tre scudetti con tre maglie diverse (Di martedì 2 agosto 2022) Tre scudetti con tre maglie diverse: un’impresa per pochi Ci sono giocatori che passano alla storia per delle giocate. Altri per l’attaccamento alla maglia. Altri, invece, hanno dei record particolari. Oggi, vi parleremo dei giocatori che hanno vinto tre scudetti con tre maglie diverse. Il primo a raggiungere questo record è Giovanni Ferrari. Il trequartista ha iniziato a giocare negli anni ’20 e a terminato negli anni ’40 ed era considerato uno dei più forti calciatori della sua generazione. Lui ha vinto, in totale 8 scudetti, di cui 5 con la Juventus, 2 con l’Inter e l’ultimo col Bologna. Il primo l’ha vinto nella stagione ’30-31 e l’ultimo, invece, in quella ’40-41. Solo in due ... Leggi su glieroidelcalcio (Di martedì 2 agosto 2022) Trecon tre: un’impresa per pochi Ci sono giocatori che passano alla storia per delle giocate. Altri per l’attaccamento alla maglia. Altri, invece,dei record particolari. Oggi, vi parleremo dei giocatori chetrecon tre. Il primo a raggiungere questo record è Giovanni Ferrari. Il trequartista ha iniziato a giocare negli anni ’20 e a terminato negli anni ’40 ed era considerato uno dei più forti calciatori della sua generazione. Lui ha, in totale 8, di cui 5 con la Juventus, 2 con l’Inter e l’ultimo col Bologna. Il primo l’hanella stagione ’30-31 e l’ultimo, invece, in quella ’40-41. Solo in due ...

