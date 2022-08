Sassuolo, Obiang: «La miocardite? Quando sono guarito non ci credevo, ora posso fare tutto» (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista del Sassuolo Obiang ha parlato del problema della miocardite che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo Pedro Obiang, centrocampista del Sassuolo, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del problema della miocardite che lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. DIAGNOSI – «Non sono mai stato in pericolo di vita, ma ho potuto chiedermi questa cosa fosse davvero. Difficile capirne le cause, prima è stata una broncolpolmonite, poi mi sentivo stanco. credevo fosse stress, era appena morto mio padre, e invece mi dissero che per guarire mi sarebbero serviti sei mesi. Non avvertivo la gravità del problema ma ho imparato quanto sia importante farsi controllare». GUARIGIONE – «Gli specialisti mi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Il centrocampista delha parlato del problema dellache lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo Pedro, centrocampista del, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato del problema dellache lo ha tenuto lontano dai campi per diverso tempo. DIAGNOSI – «Nonmai stato in pericolo di vita, ma ho potuto chiedermi questa cosa fosse davvero. Difficile capirne le cause, prima è stata una broncolpolmonite, poi mi sentivo stanco.fosse stress, era appena morto mio padre, e invece mi dissero che per guarire mi sarebbero serviti sei mesi. Non avvertivo la gravità del problema ma ho imparato quanto sia importante farsi controllare». GUARIGIONE – «Gli specialisti mi ...

