Sampdoria, pressing sulla Roma: si attende una risposta per Villar (Di martedì 2 agosto 2022) C'è un giocatore della Roma che piace molto alla Sampdoria, ossia il centrocampista Gonzalo Villar. Lo spagnolo è l'obiettivo... Leggi su calciomercato (Di martedì 2 agosto 2022) C'è un giocatore dellache piace molto alla, ossia il centrocampista Gonzalo. Lo spagnolo è l'obiettivo...

iscorers : Sampdoria, pressing sulla Roma: si attende una risposta per Villar | Mercato - ParliamoDiNews : Sampdoria, pressing sul Porto per Romário Baro: ecco l'offerta #sampdoria #pressing #porto #romário #baro #l&#… - Luxgraph : Sampdoria, pressing sul Porto per Romário Baro: ecco l'offerta - CicognaCMercato : ?? Il #Brentford è in pressing per Mikkel #Damsgard. ?? Nelle ultime ore, infatti, il club inglese avrebbe recapitat… - Albarien : Inter, tutti su Casadei: 'Pressing Sampdoria e Torino, ma c'è fermento anche all'estero' Tutti lo vogliono ma noi… -

Calciomercato Sampdoria: continua il pressing su Villar Calciomercato Sampdoria, si tratta con la Roma per trovare l'accordo per Gonzalo Villar, ma la richiesta della Roma è troppo alta Gonzalo Villar è sempre nei pensieri della Sampdoria. La trattativa con la Roma va avanti serrata. C'è l'accordo con il calciatore, ma va convinto il club giallorosso ad abbassare le pretese economiche. Il vicepresidente della Sampdoria, ... Calciomercato, tutte le news e le trattative del 1 agosto ... non si esclude una separazione già nei prossimi giorni.18.33 - Damsgaard è vicino all'addio alla Sampdoria: pressing del Brentford.18.30 - UFFICIALE: Vecino è un nuovo calciatore della Lazio. Per ... Tuttosport Juventus-Napoli, sfida per Raspadori. Milan, Tanganga o Diallo in difesa. Inter, pressing su Milenkovic Sarà una sfida tra Juventus è Napoli quella per Raspadori. In vantaggio c'è il club di Aurelio De Laurentiis, arrivato fino a 30 milioni di euro, ma l'ingresso ... Calciomercato Sampdoria: continua il pressing su Villar Calciomercato Sampdoria, si tratta con la Roma per trovare l’accordo per Gonzalo Villar, ma la richiesta della Roma è troppo alta Gonzalo Villar è sempre nei pensieri della Sampdoria. La trattativa co ... Calciomercato, si tratta con la Roma per trovare l'accordo per Gonzalo Villar, ma la richiesta della Roma è troppo alta Gonzalo Villar è sempre nei pensieri della. La trattativa con la Roma va avanti serrata. C'è l'accordo con il calciatore, ma va convinto il club giallorosso ad abbassare le pretese economiche. Il vicepresidente della, ...... non si esclude una separazione già nei prossimi giorni.18.33 - Damsgaard è vicino all'addio alladel Brentford.18.30 - UFFICIALE: Vecino è un nuovo calciatore della Lazio. Per ... Sampdoria, pressing sul Porto per Romário Baro: ecco l'offerta Sarà una sfida tra Juventus è Napoli quella per Raspadori. In vantaggio c'è il club di Aurelio De Laurentiis, arrivato fino a 30 milioni di euro, ma l'ingresso ...Calciomercato Sampdoria, si tratta con la Roma per trovare l’accordo per Gonzalo Villar, ma la richiesta della Roma è troppo alta Gonzalo Villar è sempre nei pensieri della Sampdoria. La trattativa co ...