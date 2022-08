Questo elicottero non sta appiccando incendi in Spagna (Di martedì 2 agosto 2022) Il 23 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato il video di un elicottero che sembra lanciare scintille di fuoco sopra un bosco in fiamme. Nel filmato compare anche questa scritta in sovraimpressione: «Spagna: un elicottero appicca gli incendi. Lo capite che ci prendono per il culo?». Il riferimento è ai numerosi incendi boschivi che si sono verificati in diverse parti della Spagna nella seconda metà dello scorso luglio. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, come ha verificato il sito spagnolo di fact-checking Maldita, il video è stato pubblicato il 23 agosto 2018 sulla pagina Facebook della società di noleggio di elicotteri Arduini Helicopters, con sede a Williams Lake, in Canada. Il video quindi non ha ... Leggi su facta.news (Di martedì 2 agosto 2022) Il 23 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato il video di unche sembra lanciare scintille di fuoco sopra un bosco in fiamme. Nel filmato compare anche questa scritta in sovraimpressione: «: unappicca gli. Lo capite che ci prendono per il culo?». Il riferimento è ai numerosiboschivi che si sono verificati in diverse parti dellanella seconda metà dello scorso luglio. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. Innanzitutto, come ha verificato il sito spagnolo di fact-checking Maldita, il video è stato pubblicato il 23 agosto 2018 sulla pagina Facebook della società di noleggio di elicotteri Arduini Helicopters, con sede a Williams Lake, in Canada. Il video quindi non ha ...

vigilidelfuoco : Intervento dell'elicottero Drago VF 59, nome in codice del velivolo in forza al reparto volo dei #vigilidelfuoco di… - INBUCASEMPRE : RT @ottogattotto: Il PD, senza i burosauri comunisti, in mano sua sarebbe ora al 50%, loro lo sanno e questo gli fa girare i coglioni come… - forestale82 : RT @Agente_Lisa: Un tramonto così non è facile vedere ed è per questo che vi dedico questo panorama dall'alto all'interno del nostro elicot… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: Intervento dell'elicottero Drago VF 59, nome in codice del velivolo in forza al reparto volo dei #vigilidelfuoco di Pes… - franconemarisa : RT @vigilidelfuoco: Intervento dell'elicottero Drago VF 59, nome in codice del velivolo in forza al reparto volo dei #vigilidelfuoco di Pes… -