Nuova ondata di caldo in arrivo in Sicilia, picco delle temperature atteso nel fine settimana (Di martedì 2 agosto 2022) La Sicilia apre le porte ad una Nuova ondata di caldo in arrivo già da oggi. Le temperature torneranno Nuovamente a salire e il picco massimo lo si raggiungerà molto probabilmente nel fine settimana quando i valori termici si spingeranno localmente oltre i 35 gradi. Solo al centro e ad est della Sicilia, da venerdì e, almeno, fino a sabato, si verificheranno degli acquazzoni e dei temporali pomeridiani che faranno sentire meno la calura. Poi a partire dalla prossima settimana è sempre probabile un’attenuazione di quest’ondata di calore con temperature più gradevoli, ma per confermare questa tendenza bisognerà attendere almeno venerdì. Nei prossimi ... Leggi su filodirettomonreale (Di martedì 2 agosto 2022) Laapre le porte ad unadiingià da oggi. Letornerannomente a salire e ilmassimo lo si raggiungerà molto probabilmente nelquando i valori termici si spingeranno localmente oltre i 35 gradi. Solo al centro e ad est della, da venerdì e, almeno, fino a sabato, si verificheranno degli acquazzoni e dei temporali pomeridiani che faranno sentire meno la calura. Poi a partire dalla prossimaè sempre probabile un’attenuazione di quest’di calore conpiù gradevoli, ma per confermare questa tendenza bisognerà attendere almeno venerdì. Nei prossimi ...

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - Agenzia_Ansa : Caldo, in arrivo una nuova ondata. Il picco tra giovedì e venerdì. Fino a 39 gradi in città. Colpite soprattutto le… - Agenzia_Italia : L'anticiclone si rafforzerà prima in Spagna e poi l'ondata di calore valicherà Pirenei e Alpi. In Italia si prevedo… - MarTer_13 : Perché noi non siamo la nuova ondata di elettori - Rolfi39 : RT @RaiNews: Il picco tra giovedì e venerdì, previsti fino a 38-39 gradi per Firenze, Roma, Bologna e Milano, 40 gradi nelle zone interne d… -