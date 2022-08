No, Lego non ha creato delle «figurine» dedicate al battaglione Azov (Di martedì 2 agosto 2022) Il 22 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra tre minifigure Lego riprodotte con indosso una mimetica e armate di fucile. Ognuna delle tre statuette viene ricondotta alla foto di un membro del battaglione Azov, unità militare ucraina. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «La “ Lego “ ha creato delle figurine dedicate apposta ai eroi di battaglione Azov . “ Lego MILITARY THE BROTHER BRICK”». Si tratta di un’immagine fuorviante, che veicola una notizia falsa.. Innanzitutto, le foto dei militari contenute nel post sono rispettivamente Bogdan Krotevich, Denys Prokopenko e Sviatoslav Palamar, tre esponenti ... Leggi su facta.news (Di martedì 2 agosto 2022) Il 22 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra tre minifigureriprodotte con indosso una mimetica e armate di fucile. Ognunatre statuette viene ricondotta alla foto di un membro del, unità militare ucraina. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «La ““ haapposta ai eroi di. “MILITARY THE BROTHER BRICK”». Si tratta di un’immagine fuorviante, che veicola una notizia falsa.. Innanzitutto, le foto dei militari contenute nel post sono rispettivamente Bogdan Krotevich, Denys Prokopenko e Sviatoslav Palamar, tre esponenti ...

