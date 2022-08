Nell'esposizione "Egira: Sulle orme del Profeta" di Ithra, viene rivisitata la nascita dell'Islam da una prospettiva moderna (Di martedì 2 agosto 2022) DHAHRAN, Arabia Saudita, 2 agosto 2022 /PRNewswire/



Il King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) è entusiasta di lanciare Egira: Sulle orme del Profeta, una rivisitazione artistica basata sulla ricerca del viaggio di Maometto ? da La Mecca a Medina. Colmando le lacune Nella conoscenza del viaggio che ha segnato l'inizio del calendario musulmano, la mostra riunisce arte contemporanea e Islamica e la combina con artefatti, film, performance e molto altro per un'esperienza unica nel suo genere, immersiva e multidisciplinare. Egira: Sulle orme del Profeta, è aperta al pubblico per nove mesi Nell'iconico edificio di Ithra, prima di partire per un viaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) DHAHRAN, Arabia Saudita, 2 agosto 2022 /PRNewswire/Il King Abdulaziz Center for World Culture () è entusiasta di lanciaredel, una rivisitazione artistica basata sulla ricerca del viaggio di Maometto ? da La Mecca a Medina. Colmando le lacunea conoscenza del viaggio che ha segnato l'inizio del calendario musulmano, la mostra riunisce arte contemporanea eica e la combina con artefatti, film, performance e molto altro per un'esperienza unica nel suo genere, immersiva e multidisciplinare.del, è aperta al pubblico per nove mesi'iconico edificio di, prima di partire per un viaggio ...

