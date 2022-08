Maurizio De Giovanni sta bene e ha incontrato Lino Guanciale e Antonio Milo de Il Commissario Ricciardi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 2 agosto 2022)Desta: dopo lo spavento per il malore che lo ha portato in ospedale, sta riposando nella sua Napoli, ma questo non gli impedisce di ricevere le visite di amici e colleghi. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati, gli interpreti de Il, impegnati proprio in queste settimane nelle riprese della seconda stagione della serie per Rai1.Deha pubblicato uno scatto consui suoi canali social: lo scrittore partenopeo, autore dei romanzi de Il, ha voluto ...