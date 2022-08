Lite per il gatto | il marito accoltella la moglie | la donna in ospedale in condizioni disperate

rtl1025 : ?? Una donna di 48 anni è ricoverata in terapia intensiva a #Cremona dopo essere stata accoltellata durante una lite… - LaVeritaWeb : Le forze dell’ordine fanno luce sul delitto di Civitanova: «Solo una lite per futili motivi». - FiorellaMannoia : E ANCORA. Strangola la moglie al culmine di una lite, poi chiama i carabinieri per consegnarsi - enrica_emme : RT @rtl1025: ?? Una donna di 48 anni è ricoverata in terapia intensiva a #Cremona dopo essere stata accoltellata durante una lite con il mar… - RADIOBRUNO1 : Arrestato il marito con l'accusa di tentato omicidio #Cremona #Ostiano #accoltellamento #lite #tentatomicidio… -

Una donna di 48 anni, Marina Viessone, è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Cremona dopo essere stata accoltellata dal marito, al culmine di una lite per decidere se tenere il gatto. L'uomo, il 56enne Carmelo Marino, è stato arrestato. L'aggressione è avvenuta nella sera di sabato scorso a Ostiano (Cremona), nella casa al civico 58.