Lee Ryan arrestato | cos’è successo all’ex cantante dei Blue

Leggi su vesuvius

(Di martedì 2 agosto 2022) Il leader deitorna a far parlare di sé, Leefinisce di nuovo in manette dopo aver perso il controllo in aereo Per chi ha vissuto la sua adolescenza negli anni Duemila, isaranno stati sicuramente un punto di riferimento. La boy band britannica ebbe il suo boom intorno a metà della prima decade, con successi diventati immediatamente internazionali. One Love, Guilty e All Rise sono solo alcuni dei titoli che si possono citare. IlLee(Foto Instagram @leefanpage)Rimasta indimenticabile, poi, l’interpretazione di A chi mi dice, cantata dalla voce melodiosa di Lee. L’artista, però, negli ultimi anni ha fatto parlare di sé per ben altro. Non è la prima volta che i suoi comportamenti fanno scalpore, ma questa volta è ...