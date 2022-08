Le due sorelle travolte dal treno, il dolore del padre: 'Dovevo accompagnarle ma non stavo bene' (Di martedì 2 agosto 2022) Vittorio Pisanu , il padre di Giulia e Alessia , le sorelle di 17 e 15 anni travolte da un treno Frecciarossa in transito domenica mattina alla stazione di Riccione, ha parlato con il Resto del ... Leggi su globalist (Di martedì 2 agosto 2022) Vittorio Pisanu , ildi Giulia e Alessia , ledi 17 e 15 annida unFrecciarossa in transito domenica mattina alla stazione di Riccione, ha parlato con il Resto del ...

rtl1025 : ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un tre… - carloarbini51 : RT @henriolama: Pubblicare i video sulla morte delle due sorelle investe e uccise dal treno a Riccione è da criminali. Mi rifiuto di guarda… - lacittanews : La terribile vicenda delle due sorelle travolte dal treno a Riccione e il particolare toccante: la scuola pubblica… - Bianca34874951 : RT @Tg3web: Un paese in provincia di Bologna in lutto. Da qui venivano le due sorelle, Alessia e Giulia Pisanu, travolte e uccise da un tre… - EugenioCardi : RT @henriolama: Pubblicare i video sulla morte delle due sorelle investe e uccise dal treno a Riccione è da criminali. Mi rifiuto di guarda… -