Il Pd tenta Di Maio col listone | ma seggi a rischio per L' Ape

Efisio31251859 : RT @pitius72: Calenda a #InOnda , prosciugato di ogni linfa vitale, tenta un equilibrismo impossibile su coalizione non-coalizione e candid… - chiarapellegri9 : RT @pitius72: Calenda a #InOnda , prosciugato di ogni linfa vitale, tenta un equilibrismo impossibile su coalizione non-coalizione e candid… - SoniaLaVera : RT @pitius72: Calenda a #InOnda , prosciugato di ogni linfa vitale, tenta un equilibrismo impossibile su coalizione non-coalizione e candid… - fabius10scudi : RT @pitius72: Calenda a #InOnda , prosciugato di ogni linfa vitale, tenta un equilibrismo impossibile su coalizione non-coalizione e candid… - pitius72 : Calenda a #InOnda , prosciugato di ogni linfa vitale, tenta un equilibrismo impossibile su coalizione non-coalizion… -

ilGiornale.it

La "tribuna", almeno sulla carta, è aperta ai "leader" delle liste alleate, quindi eventualmente ai soli Die a Bruno Tabacci. In quanto "ex", secondo le clausole dell'accordo di Letta e Calenda,...In Campania, infatti, si candideranno il ministro Die Vincenzo Spadafora . E poi tutta la pattuglia di uscenti, (da Luigi Iovino a Nicola Grimaldi , da Marianna Iorio a Margherita Del Sesto ) ... Letta le tenta tutte: vede pure Di Maio e Sala Accettare l’offerta del «diritto di tribuna» e assicurarsi almeno un posto, o due, nel prossimo Parlamento. O declinare l’invito, come hanno già fatto ...Accettare l'offerta del «diritto di tribuna» e assicurarsi almeno un posto, o due, nel prossimo Parlamento. O declinare l'invito, come hanno già fatto Bonelli e ...