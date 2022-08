I Balcani | l’ombra russa e l’inerzia Ue Parla Fassino

Leggi su formiche

(Di martedì 2 agosto 2022) Il tempo non è una soluzione. E di tempo “non ce n’è più”. L’escalation di violenza che rischia di rigettaredella guerra suidopo le ultime tensioni tra Serbia e Kosovo chiama in causa l’Ue e le sue responsabilità, dice a Formiche.net Piero, prima fila del Pd e presidente della Commissione Esteri della Camera., itornano a fare paura? Dobbiamo fermare assolutamente l’escalation di tensione ed evitare che uno scontro armato faccia ripiombare Serbia e Kosovo nella tragedia di venticinque anni fa. Lo scontro era prevedibile? È la conferma che il trascorrere del tempo, da solo, non serve a risolvere i conflitti, semmai li acutizza. Il contenzioso tra Serbia e Kosovo è noto a tutti da anni, da quando è nato il Kossovo indipendente, mai accettato dalla Serbia. Per ...