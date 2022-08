Guerra in Ucraina, dagli Usa altri 550 milioni di armi a Kiev (Di martedì 2 agosto 2022) Il conflitto in Ucraina è giunto al 160esimo giorno. Di seguito tutti gli aggiornamenti. Questo lunedì il primo carico di grano è partito da Odessa, ma il presidente Volodymyr Zelensky non si illude. “È troppo presto per celebrare una piena ripresa delle esportazioni di grano ucraino” ha affermato. L’amministrazione Biden autorizzerà altri 550 milioni di dollari in aiuti militari all’Ucraina. “Non ci possono essere vincitori in una Guerra nucleare e non dovrebbe mai essere scatenata“: così il presidente russo Vladimir Putin sull’ipotesi di una Guerra nucleare in Ucraina. La notte scorsa le forze russe hanno colpito la regione Ucraina di Dnipropetrovsk (est), armate di lanciarazzi multipli Mlrs e artiglieria. “L’esercito russo ha preso di mira ... Leggi su zon (Di martedì 2 agosto 2022) Il conflitto inè giunto al 160esimo giorno. Di seguito tutti gli aggiornamenti. Questo lunedì il primo carico di grano è partito da Odessa, ma il presidente Volodymyr Zelensky non si illude. “È troppo presto per celebrare una piena ripresa delle esportazioni di grano ucraino” ha affermato. L’amministrazione Biden autorizzerà550di dollari in aiuti militari all’. “Non ci possono essere vincitori in unanucleare e non dovrebbe mai essere scatenata“: così il presidente russo Vladimir Putin sull’ipotesi di unanucleare in. La notte scorsa le forze russe hanno colpito la regionedi Dnipropetrovsk (est), armate di lanciarazzi multipli Mlrs e artiglieria. “L’esercito russo ha preso di mira ...

