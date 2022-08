Estate 2022, torna l’appuntamento con le sagre: ecco quali eventi non lasciarsi scappare (Di martedì 2 agosto 2022) L’Estate è ormai arrivata e con essa i tanto attesi eventi e momenti di socialità non mancano. Infatti, dopo due anni di stop causa Covid la voglia di riunirsi in gioiosi momenti di convivialità è davvero alle stelle! Quale occasione migliore allora se non una gustosissima sagra? Vediamo insieme quali sono gli eventi culinari assolutamente da non perdere! sagre da non perdere: l’appuntamento a Monteleone Sabino Chi lo dice che i carboidrati vanno centellinati? E’ agosto, la prova costume, se proprio miravate a superarla, ormai è andata. E allora, giu’ di forchetta in un bel piatto di fettuccine alla trebulana, aglio e persa che come tradizione vuole, saranno le protagoniste della sagra di Monteleone Sabino dal 6 al 7 agosto. Sagra dei Funghi Porcini a Casaprota A Casaprota, in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 agosto 2022) L’è ormai arrivata e con essa i tanto attesie momenti di socialità non mancano. Infatti, dopo due anni di stop causa Covid la voglia di riunirsi in gioiosi momenti di convivialità è davvero alle stelle! Quale occasione migliore allora se non una gustosissima sagra? Vediamo insiemesono gliculinari assolutamente da non perdere!da non perdere:a Monteleone Sabino Chi lo dice che i carboidrati vanno centellinati? E’ agosto, la prova costume, se proprio miravate a superarla, ormai è andata. E allora, giu’ di forchetta in un bel piatto di fettuccine alla trebulana, aglio e persa che come tradizione vuole, saranno le protagoniste della sagra di Monteleone Sabino dal 6 al 7 agosto. Sagra dei Funghi Porcini a Casaprota A Casaprota, in ...

