Elezioni | Fratoianni a La7 | “Letta e Calenda rinuncino ai seggi ‘blindati’ nei collegi uninominali | io lo farò”

"Questa è una legge elettorale pessima, che non lascia molta scelta agli elettori e alle elettrici. Perché tu metti una croce su un simbolo, e con quella croce voti anche per l'uninominale. Per questo motivo mi rivolgo a tutti, al Pd, al M5s, perché si riapra la discussione: la destra va fermata". A dirlo è stato il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ospite a In onda, su La7. Fratoianni, poi, si è rivolto a Enrico Letta, Carlo Calenda, Benedetto Della Vedova e Luigi Di Maio: "Non mi sono mai fatto eleggere in modo 'blindato', sono sempre stato eletto col proporzionale. Per questo faccio un appello ai segretari di tutti i partiti: rinuncino ai seggi sicuri dei collegi uninominali. In quei posti mettiamo persone che esprimono storie, ...

